"Affaires sensibles", "C Jamy"... : neuf nouvelles émissions débarquent sur France TV Médias & Séries Caroline Gourdin

© Maxime Bruno Fabrice Drouelle arrive sur France 3 dès le mois de mars.

"Nous avions deux territoires à reconquérir : le week-end, afin d’élargir notre public vers des actifs de plus en plus séduits par les plateformes, et la deuxième partie de soirée", a affirmé à la presse Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions au cours de la conférence de rentrée en ligne du groupe. Sans bouleverser ses grilles, le groupe public va lancer pas moins de neuf nouveaux programmes, en janvier et février. Et ce, malgré une réduction du coût de plus de 40 millions d’euros (sur un milliard de budget).