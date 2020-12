Noël inédit pour les Bouley et les Lepic Médias & Séries Caroline Gourdin

© Philippe Le Roux/FRANCE TV Après des années, les comédiens étaient heureux de se retrouver pour cet épisode inédit.

Trois ans après la fin de la neuvième et ultime saison de Fais pas ci fais pas ça, France 2 a concocté pour les fans un joli cadeau : un numéro spécial de la série, Y aura-t-il Noël à Noël ? , titre fort à propos en cette période. Sans attendre le réveillon du 24 décembre, les familles Bouley et Lepic se retrouvent donc pour une savoureuse confrontation de styles. Les uns et les autres n’arborant pas forcément le costume social dans lequel on les attend…