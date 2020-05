ou encore…. Derrière ces titres très accrocheurs, on retrouve Benjamin Brillaud, plus connu sur Internet comme "Nota Bene" . Avec près d’1,3 million d’abonnés sur YouTube, ce vidéaste a pour objectif de rendre intéressant et accessible tout ce qui touche à l’Histoire. Pari réussi car, au-delà des titres accrocheurs, il y a un travail énorme de recherche, de vulgarisation et de présentation. Il est l’Invité du Samedi de LaLibre.be