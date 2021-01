Depuis Avengers : Endgame (2019) et la disparition de Chadwick “Black Panther” Boseman, les fans de Marvel s’interrogent sur le renouveau du MCU. La pandémie n’a rien arrangé, bouleversant le calendrier des sorties. Le très attendu Black Widow ne devrait sortir en salles qu’en mai (sous réserve). Dans l’intervalle, il revient aux séries déclinées des films de la phase III du MCU d’inaugurer la suivante. Première d’entre elles, WandaVision ouvre le bal sur Disney + où les deux premiers épisodes viennent d’être mis en ligne. Elisabeth Olsen et Paul Bettany y reprennent leur rôle de Wanda et Vision (la première en profite pour abandonner son faux accent d’Europe de l’Est).