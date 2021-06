Dans "Affaire conclue, le grand défi", diffusé ce 8 juin sur France 2, les spectateurs ont pu assister à une vente exceptionnelle. Et pour cause, Coralie, une brocanteuse débutante, s'est rendue sur le plateau de l'émission dans l'espoir de vendre un miroir qu'elle avait déniché dans un vide grenier et pour lequel elle avait dû débourser 150€. L'objet avait été estimé à 6.000 euros par Enora Alix, Coralie espérait de son côté en tirer au moins 3.000€. Un montant très loin du compte puisque le "miroir-étincelles", créé par l’artiste Line Vautrin, est parti pour 127.000€.

C'est Benoît Charraudeau, propriétaire d'une galerie d'art, qui a fait l'acquisition dudit objet. "Je ne m’étais pas fixé de prix précis. Je le voulais vraiment. Je vais pouvoir l'exposer dans ma galerie", a-t-il confié à nos confrères de Télé-Loisirs. Lors de l'émission, il avait d'ailleurs confié que Madonna pourrait être une cliente potentielle.

Pour ce prime, tourné depuis le Musée de l’air et de l’espace du Bourget, 19 acheteurs avaient été mis en compétition sous forme d'une battle. Ces derniers n'ont donc pas hésité à faire monter les enchères. Cette nouvelle vente vient pulvériser le record de l'émission détenu par Caroline Margeridon qui s’élevait à 21.000 euros.