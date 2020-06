Denis Brogniart avait annoncé "du jamais-vu" dans l'histoire du jeu et il n'a pas menti.

Selon des informations de Téléloisirs, la production aurait préparé une émission bien particulière cette année. Comme annoncé par Denis Brogniart, un important rebondissement attendait les candidats dès le début de l'aventure. Ce dernier concerne la formation des équipes. En effet, alors qu'à l'accoutumée, ce sont les chefs d'équipe désignés qui choisissent les candidats qui seront rouges ou jaunes, il est désormais question d'une répartition selon les régions d'origine des participants. Les aventuriers sont ainsi regroupés en équipe du Nord et du Sud, du Grand Ouest et du Grand Est. Un grand changement donc qui en engendre un autre puisque seront constitués pour la première fois quatre équipes.





Une édition qui ne devrait donc pas décevoir les téléspectateurs qui seront confrontés dès le premier épisode à de nombreux changements.

La diffusion de l'île des héros finie depuis à peine quelques semaines, les téléspectateurs se languissent déjà. Impatients de voir débarquer à nouveau sur leur écran Denis Brogniart et des nouveaux aventuriers, ils se demandent ce que TF1 leur réserve pour cette nouvelle édition de Koh-Lanta. Il sera quoi qu'il en soit difficile de faire plus riche en rebondissements que la saison précédente. Entre le premier épisode électrique se finissant sur un Joseph qui éteint le feu et la surprise finale avec la défaite de Claude sur les poteaux, l'émission a déchaîné les passions.