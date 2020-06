En avril dernier, on apprenait que l'émission "On n'est pas couché" allait définitivement s'arrêter le 4 juillet prochain, après 14 saisons. A l'époque, l'animateur vedette de France 2 expliquait "réfléchir à de nouveaux projets", sans en dévoiler davantage. On en sait toutefois aujourd'hui un peu plus sur le nouveau programme qui remplacera "ONPC".



Comme l'explique Le Parisien, la nouvelle émission de Laurent Ruquier devrait s'appeler "On est en direct". Une émission qui porte bien son nom puisqu'elle sera donc diffusée en direct, et non plus enregistrée trois jours à l'avance comme c'était le cas avec "ONPC".

"On est en direct" devrait garder le format du talk-show, cher à Laurent Ruquier. Toujours selon Le Parisien, ce sera une émission "généraliste qui abordera toutes les actualités de la semaine, avec notamment plusieurs rubriques". Dit comme ça, les différences avec ONPC ne sautent pas aux yeux. Mais la chaîne a bel et bien promis que les émissions "ne seraient pas les mêmes".

Quelles différences avec ONPC?

Le producteur, tout d'abord, sera différent. Exit Catherine Barma avec qui Laurent Ruquier travaillait depuis 20 ans. C'est Philippe Thuillier qui sera aux manettes. Ce producteur n'est pas inconnu de l'animateur puisque les deux compères collaborent déjà ensemble sur "Les Grosses têtes".

Le budget, lui non plus, ne sera pas le même. La chaîne devant faire des économies, elle diminuera le budget alloué à cette case horaire.

Si le principe est acté, des discussions sont actuellement toujours en cours avec France 2 pour clarifier certains détails. Il faudra donc encore attendre quelques mois avant de découvrir le successeur d'ONPC.