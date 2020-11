La série The Crown entre dans sa période la plus tourmentée. La saison 4 traite des années 1980, qui marquent le début de l’entrée de la famille royale et du Royaume-Uni dans une période sombre. D’un côté, l’échec du mariage du prince Charles et de Diana Spencer ; de l’autre, les tensions sociales engendrées par le libéralisme radical de la Première ministre conservatrice Margaret Thatcher.