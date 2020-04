A cause du coronavirus, TF1 a décidé de diffuser des épisodes de Koh-Lanta plus courts.

Si les fans de l'émission ont pu suivre une émission classique la semaine dernière, dans laquelle on pouvait voir un jeu de confort, une épreuve d'immunité et le conseil, ce n'était pas le cas ce vendredi 17 avril. La chaîne française a décidé d'opter pour un nouvel épisode d'une heure quart.

L'émission a démarré aux alentours de 21h10. Après le traditionnel générique et le petit compte-rendu sur les principaux faits de la semaine précédente (comptez cinq bonnes minutes), l'émission pouvait enfin commencer. Mais vingt minutes plus tard, les téléspectateurs devaient déjà patienter pour voir la suite de l'aventure puisqu'une première publicité arrivait. Celle-ci a duré précisément 10 minutes...

L'émission reprenait ensuite et, à nouveau, après vingt minutes de diffusion, une nouvelle pub venait interrompre le rythme du télé-crochet. Cette seconde réclame a duré... neuf minutes... Sur environ 75 minutes d'émission, le spectateur aura donc du attendre durant presque 20 minutes, soit plus d'un quart de l'émission...

Qui plus est, ce dernier reste sur sa faim. En plus de ne pas voir vu d'épreuve d'immunité ni de conseil (seule l'épreuve de confort a été diffusée, en plus du jeu des lettres), les suiveurs de l'émission ne savent pas qui partira profiter de la récompense du jeu de confort...

Il faudra être patient... En attendant, ça jase sur la toile.