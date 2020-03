Patricia, Guilhem, Gaëlle, Jenny et Stéphane font partie de ces minorités invisibles, littéralement inexistantes aux yeux de la société. C’est comme s’ils n’existaient pas. Et pourtant, ils sont bien vivants. Des êtres de chair - déformée par endroits - et de sang. Victimes d’un accident, d’une maladie dégénérative ou défigurés à la suite d’un traitement, ils ont eu le courage de se montrer. Tels qu’ils sont.