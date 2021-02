Une écrivaine répondant au nom de Florence Porcel accuse Patrick Poivre d'Arvor, l'ancien célèbre présentateur du JT de 20h sur TF1, d'avoir abusé d'elle pendant plusieurs années. En effet, PPDA aurait, selon la plainte posée par cette écrivaine, abusé d'elle entre 2004 et 2009.

Seize ans plus tard, celle qui est également chroniqueuse et qui est désormais âgée de 37 ans a décidé de sortir du silence en portant plainte et en soulignant un contexte d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir.

Les faits évoqués dans un premiers temps prennent place au mois d'avril 2009. Florence Porcel était une étudiante qui préparait un mémoire sur les livres écrits par des personnalités médiatiques de la télévision. Dès ce premier rendez-vous, Patrick Poivre d'Arvor aurait imposé la jeune fille à lui faire une fellation.

L'écrivaine assure également que, 4 ans auparavant, l'ancien présentateur du JT de TF1 aurait déjà abusé d'elle dans son bureau après lui avoir fait découvrir les coulisses du studio du journal télévisé de la chaîne.

Une enquête préliminaire est actuellement menée.