La fascination de Marc Cherry pour les femmes au foyer est connue de longue date. Elle lui a offert son plus grand succès : les 8 saisons riches en rebondissements de Desperate Housewives (2004-2012). Et même s’il a tenté de remettre le couvert ensuite avec Devious Maids, la mousse n’a pas pris et le soufflé est retombé.