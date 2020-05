Malgré ses années d’expérience, au micro de France Inter (notamment dans l’émission Par Jupiter), il a fallu que l’humoriste fasse preuve d’un certain culot pour imposer ses recherches et réflexions dans Alex Vizorek est une œuvre d’art , en tentant de rallier à sa cause autant les "intellos de droite et de gauche" que la "masse populaire" fan de comédies franchouillardes.