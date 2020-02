Plus aucune place dans les rues adjacentes à la gare du Midi de Bruxelles. Le parking de l’hôtel Park-inn by Radisson affiche "complet" en pleine après-midi. Et pour cause, d’ici quelques minutes, plus de 100 personnes tenteront leur chance au casting de N’oubliez pas les paroles ! dans les locaux de l’établissement bruxellois.

Un panneau nous accueille à peine la porte d’entrée franchie. "Bonjour et bienvenue au casting de N’oubliez pas les parooooles !", peut-on y lire aux côtés d’instructions concernant le lieu dudit casting.

(...)