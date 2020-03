Le comédien et journaliste Pierre Bénichou est mort à son domicile à l'âge de 82 ans, apprend-on ce mardi. Il est décédé dans la nuit. "Il s'est éteint dans son sommeil" et son décès n'est pas lié au coronavirus, a précisé sa famille.

Né en 1938, il laisse derrière lui son fils Antoine ainsi que trois petits-enfants, Clara, Mathias et Raphaël.

Il était une figure d'Europe 1 où il avait participé, aux côtés de Laurent Ruquier, à l'émission "On va s'gêner". Il a aussi fait partie des "Grosses têtes" de RTL aux côtés de Philippe Bouvard.

Récemment, il avait déclaré sur RTL, non sans humour: "Maintenant il faut me respecter, comme il faut respecter quelqu'un qui vit ses derniers jours, bande de cons. Je n'ai pas du tout peur, car je suis très respecté dans mon quartier. Et un type respecté, il a beaucoup moins de chance d'être malade".