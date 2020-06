Pierre-Jean Chalençon, l'un des emblématiques acheteurs, a annoncé qu'il quittait l'émission.

Avec sa forte personnalité, Pierre-Jean Chalençon, a marqué la mythique émission d'enchères de France 2. Après trois années d'antenne, l'acheteur est néanmoins obligé de tirer sa révérence en raison d'un cliché qui fait grand bruit. C'est une photo de lui et de Dieudonné qui a scellé son destin. Interrogé à ce sujet par le blog de Jean-Marc Morandini, Pierre-Jean Chalençon a souhaité mettre les choses au clair. "Je fais des photos tous les jours avec des fans et des personnalités", s’est-il justifié. "Il m'a demandé de faire une photo et j'ai accepté sans réfléchir car nous étions dans une ambiance festive. Je reconnais que c'était une faute mais tous ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas être soupçonné de partager les idées de Dieudonné", a-t-il expliqué.

De fait, s'afficher avec une personnalité controversée lui a valu de vives critiques. Face aux attaques incessantes depuis l'apparition du cliché sur le net, l'ancien acheteur a expliqué s'être mis d'accord avec la société de production de l'émission pour quitter le programme. "Devant l'ampleur prise par cette polémique, j'ai décidé en accord avec la production d’Affaire conclue de me retirer des enregistrements dès aujourd’hui", a-t-il annoncé à Jean-Marc Morandini. "J'aime trop cette émission et ceux qui la font pour prendre le risque de les voir touchés par cette polémique. J'ai fait une erreur, je l'ai dit, et je présente mes excuses à ceux que cette photo a pu offenser ou blesser. J'aurai l'occasion de m'expliquer plus amplement dans les prochains jours."

Pierre-Jean Chalençon fera donc ses adieux à "Affaire conclue" à la fin de la saison. Pour l'instant, il n'a toujours pas révélé quels étaient ses futurs projets.