Si vous avez perdu totalement foi en l’humanité, on vous déconseille de visionner le documentaire diffusé ce soir sur La Deux : Les fachos vont-ils (vraiment) conquérir l’Amérique ? Comme son nom l’indique, ce film propose une plongée de plus d’une heure dans la haine et l’aigreur de l’alt-right (extrême droite américaine). Au total, plus de 900 groupes (suprémacistes, néonazis, etc.) sont recensés.

