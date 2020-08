PODCAST : Ces interventions policières anti-drogues de plus en plus nombreuses dans les écoles secondaires

Ce samedi, découvrez la réalisation sonore de Marie-Flore Pirmez, qui s'est penchée sur les interventions de plus en plus nombreuses de la police dans les écoles secondaires en Belgique afin de prévenir ou contrôler la consommation de drogue. Quels sont les objectifs poursuivis par ces fouilles policières ? Sont-elles légales ? N’y-a-t-il pas une confusion des rôles entre police et promotion de la santé ? Et quelles sont les alternatives à ces collaborations avec la police ?

