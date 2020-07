Ce samedi, découvrez la réalisation sonore d'Ondine Werres sur les personnes à haut potentiel intellectuel peuvent connaître des difficultés à évoluer dans une société qui ne fonctionne pas toujours comme eux. Surnommés "précoces", "surdoués" ou encore "zèbres", ces individus ont un QI supérieur à 130 et représenteraient 2% de la population. Avec de telles dénominations, on les imagine réussir de grandes choses, occuper des postes importants ou révolutionner le monde, mais la réalité est tout autre. L’hyper-intelligence s’accompagne bien souvent d’une hypersensibilité difficile à gérer et parfois source de souffrance. Loin d’une description universelle des profils à “haut potentiel” multiples, ce podcast lève le voile sur le ressenti de ces personnes hors-normes à travers les témoignages de Julie et Alexia.

