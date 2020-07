Cet été, La Libre met en avant les talents journalistiques de demain. En collaboration avec Mammouth, le média de l'Ihecs, retrouvez chaque semaine un podcast brillamment réalisé par un étudiant ou une étudiante durant l'année scolaire.

Ce samedi, découvrez la réalisation sonore de Renaud Verstraete sur la clave, le rythme le plus populaire du monde. Ces trois notes équidistantes suivies de deux notes rapprochées ont traversé les âges et les cultures. Peu nombreux ceux qui peuvent se targuer d’avoir voyagé des percussions cubaines, jusqu’au clavier de Claude François, et d’avoir côtoyé à la fois la guitare d’Elvis et la boite à rythme de Stromae ! Voici un périple didactique autour de ce rythme qui a marqué notre histoire.

A l'issue des diffusions, un jury désignera ce qu'il estime être la meilleure réalisation de ce partenariat entre Mammouth et La Libre.