"Même le visuel utilisé n'est pas tellement éloigné du nôtre. Nous avons consulté nos conseils pour voir comment réagir au plus vite à cette situation pour le moins désagréable." La RTBF a annoncé mercredi la fusion de La Deux et Pure, à partir du 7 septembre, pour former Tipik, une seule et même marque tv, radio et web dédiée à la génération Y (jeunes adultes).

"Nous tenons à vous signaler que cette marque est celle de notre agence de communication, Tipik (www.tipik.eu), active depuis près de 20 ans à Bruxelles, sur le marché de la communication institutionnelle, particulièrement pour les institutions européennes (...) Nous ne sommes pas invisibles, une simple recherche sur les moteurs de recherche le prouve."

La RTBF indique que son administrateur général, Jean-Paul Philippot, s'est entretenu ce jour par téléphone avec un responsable de l'agence de communication.

"Nous avions fait la recherche avant de lancer le projet. La marque est déposée. Mais on a manqué d'élégance en ne les prévenant pas en amont", reconnait Axelle Pollet, porte-parole du service public.

Pour se défendre, la RTBF pointe entre autres le fait que les domaines d'activités de l'agence et du service public ne sont pas du tout les mêmes. Des différences visuelles importantes, notamment les références de couleurs, existent également entre les deux.