Pour en finir avec les insomnies Médias & Séries Caroline Gourdin

© © Peggy OLMI - Elephant et Cie

Depuis sa première diffusion sur France 2 en novembre 2012, le magazine que coprésentent Michel Cymes et Adriana Karembeu séduit par ses qualités de pédagogie et de divertissement. Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain propose un mix subtil entre expériences grandeur nature, témoignages, explications scientifiques et reportages sur des questions qui nous concernent tous.