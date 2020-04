De nombreux abonnés se plaignent de ne plus pouvoir suivre leur série préférée en français pour l'instant.

Netflix ne s'est jamais aussi bien portée que pour l'instant. 183 millions d'abonnés de par le monde, des grosses rentrées depuis le début de l'année (5,77 milliards $), mais tout n'est pas rose pour autant pour la plateforme de streaming. De nombreux abonnés se plaignent, sur les réseaux sociaux, de ne pas pouvoir visionner leur série préférée en français, comme ils en avaient l'habitude. La cinquième saison d'Outlander ou la quatrième de Riverdale, par exemple, ne sont disponibles qu'avec des sous-tires.

L'explication est toute simple: en raison de l'épidémie de coronavirus, les doubleurs, comme les autres comédiens, sont dans l'impossibilité de travailler pour le moment dans l'Hexagone. Netflix l'a d'ailleurs fait savoir en communiquant sur Twitter: "La sécurité de nos partenaires est prioritaire. Avec le contexte actuel, les sociétés qui s'occupent du doublage en version française sont fermées. On préfère proposer les épisodes avec les sous-titres français plutôt que rien du tout. Sache que dès qu'on pourra ajouter les VF manquantes, on le fera dès que possible."

La fermeture des sociétés de doublage explique pourquoi TF1 a préféré arrêter pour l'instant la diffusion de séries comme Prodigal Son ou Grey's Anatomy. En France, si tout va bien, elles devraient pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 11 mai prochain. Et cela prendra encore un peu de temps avant de rattraper tout le retard. Les fans devront donc faire preuve de patience, ou regarder leur programme préféfé en version originale sous-titrée pendant quelques semaines encore.