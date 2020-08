Pour la deuxième fois cette semaine, la chaîne française est inaccessible à ses téléspectateurs belges. A la place des traditionnels programmes, des bandes-annonces répertoriant les dernières émissions diffusées sur TF1.





Comme mercredi dernier, c'est un souci de droits qui empêche TF1 de fonctionner normalement en Belgique. En effet, la chaîne diffuse actuellement la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern de Munich. Or, en Belgique, ce sont Proximus et RTL qui se partagent les droits, TF1 ne peut donc pas diffuser le match. Tout comme elle ne pouvait pas diffuser la demi-finale mercredi passé.





Pas de panique donc, tout rentrera dans l'ordre une fois le match terminé.