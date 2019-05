Pourquoi Whitney Houston, Mariah Carey et Céline Dion, surnommées la "trinité vocale", ont-elles été érigées au rang de divas, de "déesses" de la pop-musique dans les années 1990 ? Ce documentaire de Sophie Peyrard le raconte fort agréablement, en s’appuyant sur les compétences de la chanteuse Camélia Jordana, de la soprano Julie Fuchs, des journalistes musicaux Carl Wilson et Olivier Cachin et d’universitaires américains.

(...)