Proximus Pickx, TF1/IP et LN24 : Bruno Liesse, consultant indépendant en matière de médias, décode les trois “dossiers chauds” de la rentrée audiovisuelle en Belgique francophone.

Les groupes audiovisuels francophones (RTL Belgium et RTBF, en tête) font actuellement leur rentrée. Lundi prochain, LN24 entamera ses émissions. Une rentrée consiste surtout à dévoiler les nouvelles grilles des chaînes. Mais elle est aussi l’occasion de “sorties” plus ou moins téléguidées. C’est le cas avec Philippe Delusinne, patron de RTL Belgium, qui en a remis une couche mardi, dans les colonnes du Soir et de L’Echo, contre Proximus et sa nouvelle plateforme de contenus audiovisuels Pickx (“Proximus va tuer l’industrie audiovisuelle belge”, assène-t-il). Deux autres dossiers animent cette rentrée : l’arrivée de TF1 chez IP, la régie publicitaire de… RTL Belgium, et le pari de LN24 de se faire une place sur le terrain de l’info.

(...)