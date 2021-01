Au printemps dernier, à la suite de la crise sanitaire et des nombreuses interrogations qu’elle a entraînées, la RTBF a lancé Questions en prime, une émission présentée par Sacha Daout visant à répondre aux questions des téléspectateurs. Le but du programme diffusé sur La Une après le JT : leur permettre de distinguer le "vrai" du "faux" en ce qui concerne les informations sur le coronavirus.

Quelques mois plus tard, les audiences de l’émission seraient, toujours, au rendez-vous avec plus de 500 000 téléspectateurs par numéro. Ce qui aurait poussé le service public à travailler sur une nouvelle émission dont le but est de continuer à dialoguer avec le public. Il a pour cela fusionné deux émissions, Questions en prime et À votre avis. Cela se traduira, dès la fin du mois de février, en deux lettres, QR ( en référence à "Questions/Réponses" et à "QR Code").

Pas uniquement centré sur le Covid

Le lundi et le mardi, juste après le 19 h 30, Sacha Daout présentera QR : l’actu, émission lors de laquelle les citoyens pourront poser leurs questions à des experts. Le mercredi, en deuxième partie de soirée, le journaliste présentera l’habituel débat en présence d’invités, renommé QR : le débat. Les téléspectateurs seront invités à se positionner sur des questions d’actualité.

"L’idée n’est pas de parler que du Covid, précise toutefois Sébastien Nollevaux, producteur de l’émission. Tous les thèmes d’actualité sont susceptibles de s’y retrouver à partir du moment où ils préoccupent la population belge. Ce sera à nous de prendre le pouls et de sentir la grosse actu du jour et de choisir les bons interlocuteurs pour répondre aux questions du public."

Des votes par QR code

"Aujourd’hui, les gens peuvent s’informer partout et nulle part, et prendre pour argent comptant tout ce qu’ils lisent. C’est notre rôle de service public de prendre les gens par la main", continue Sébastien Nollevaux qui ajoute que les téléspectateurs pourront participer à l’émission en scannant un QR code affiché sur leur téléviseur directement depuis leur smartphone. "Ce Covid a mis en lumière l’utilisation du QR Code, notamment dans les restaurants où l’on pouvait, entre les deux confinements, prendre connaissance du menu d’un simple clic. Ce QR code va ici permettre aux téléspectateurs d’accéder directement au sondage du jour via l’application Opinio."

Un plateau réaménagé

Pour le lancement de QR, la RTBF va réagencer le plateau qui servait autrefois à Questions en prime et À votre avis. "Avoir un plateau conçu pour accueillir du public et le retrouver sans public ou avec des trous dans les gradins, c’est embêtant. On a donc travaillé à l’envers en concevant un plateau sans table adapté à une situation de crise. Pour le moment, il n’est pas ouvert au public. Nous disposons d’un public virtuel. Mais, si les mesures le permettent, on pourra y faire revenir le public parce que sa configuration le permet", explique le producteur qui précise que QR est encore au stade de développement. La marque est lancée sur la télévision linéaire mais pourrait rapidement connaître des ramifications, notamment en radio.