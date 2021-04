"Je te vois de loin. À moitié couchée sur un lit. À moitié cachée par un rideau. Tu es calme. Petit animal apeuré. La tristesse me submerge. Je te parle. Je te considère une fois. Nos regards se fuient. Tu as uriné dans ton pantalon. Ta chute t’a remis les idées en place, je pense, mais ton corps, lui, ne se remet pas. J’examine tes points de suture. Ils ont l’air d’avoir bien fait ça. Tu en as sept sur le bras. Tu murmures que tu as mal. Tu t’excuses. Je ne dis rien, je jouis de ma puissance. Supériorité éphémère. Comme une salope."

Des phrases courtes, de la colère, de la souffrance et, surtout, beaucoup d’amour. Dans son premier roman autobiographique et cathartique Ça va n’aller publié l’an passé, l’autrice bruxelloise Pieterke Mol racontait l’alcoolisme de ses parents et de son beau-père.