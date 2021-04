On a raté le coche. On aurait pu avoir entre 10 000 et 15 000 voyeurs, pardon, "viewers" sur Twitch, plateforme de streaming où, jusqu’à un passé récent, les gamers bataillaient dans un entre-soi planétaire assez rémunérateur. Matinalier en charge de la revue de presse sur France Info et animateur de l’antédiluvien Questions pour un champion sur France 3, Samuel Etienne a eu le flair des orpailleurs 2.0. En décembre, il a lancé sa chaîne de décryptage d’actu et de rencontres sur ce média interactif qui titille désormais toutes les papilles. Il nous avait proposé de l’interviewer en direct dans son émission #LaMatineeEstTienne. L’exercice aurait sans doute fait exploser notre notoriété à vues comptées, mais, le tête-à-tête devant quelques milliers d’internautes n’étant pas validé par la rédaction, on a décliné l’invitation.