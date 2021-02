Fraîchement lancé en février 2020, le Brussels Podcast Festival (BPF) avait réuni près de 3 000 personnes l’an passé. L’équipe de l’Atelier 210 avait le faible espoir, jusqu’à tard, de mettre sur pied une deuxième édition en présence de public dans différents endroits de la ville. Les organisateurs ont dû se résigner, comme tout le monde, à bâtir un festival 100 % digital.

Sur le site internet du festival et les réseaux sociaux, le public pourra suivre, en ligne, des ateliers, des enregistrements en live, des débats ou encore des sessions d’écoute. Une programmation élaborée autour d’un même leitmotiv : donner la "parole aux singularités plurielles (...), aux voix dissidentes et aux récits trop souvent tus".

Impossible d’être exhaustif mais vous pouvez déjà noter une session d’écoute de podcasts internationaux ce vendredi de 15 h à 16 h. En collaboration avec Radio Atlas, ces podcasts seront sous-titrés en anglais. Le même jour, de 17 h 30 à 18 h 30, le BPF organise une rencontre entre Rokhaya Diallo et Grace Ly du podcast Kiffe ta race (Binge Audio) et Safia Kessas ( L es Grenades), responsable Diversité et Égalité à la RTBF. Le but affiché : "parler des parallèles entre la France et la Belgique sur les questions de discriminations raciales et d’islamophobie dans les médias."

Samedi, de 12 h 30 à 13 h 30, il sera possible d’assister à l’enregistrement du Book Club (Louie Media) durant lequel Lisette Lombé, slameuse et autrice belgo-congolaise, évoquera ses coups de cœur littéraires. Toujours samedi, mais de 19 h à 20 h 30, une table ronde sera organisée autour de l’évolution du podcast avec la présence, notamment, de Joël Ronez, président et cofondateur de Binge Audio. Dimanche de 14 h 30 à 15 h 30, Sonia Kronlund et Delphine Saltel dévoileront les coulisses de la production de l’émission Les Pieds sur Terre (France Culture). Entre autres...

--> Le programme complet de cette deuxième édition est à découvrir ici : https://www.brusselspodcastfestival.be/programme