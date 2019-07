La casa de papel, partie 03 – sortie le 19 juillet







Orange Is the New Black, saison finale – sortie le 26 juillet 7ème et dernière saison pour cette production originale Netflix qui raconte l’histoire de Piper, incarcérée quinze mois à la prison pour femmes de Litchfield après avoir transporté une valise remplie de billets pour son amante. Dans ces nouveaux épisodes qui mettent donc un point final à la saga, nous retrouverons l’héroïne principale en liberté et faisant face aux difficultés de la réinsertion. Le teaser laisse entrevoir une fin douce-amère pour cette série qui ferait partie des titres aux plus importantes audiences du site de streaming.

Netflix l’annonçait il y a plus d’un an et nous y sommes : la troisième saison de la série espagnole à l’incroyable succès sort ce mois-ci. Le casting sera en partie renouvelé et des personnages que l’on croyait disparus pour toujours pourraient bien refaire surface... De fait, les aventures de l’équipe du Professeur seront-elles à la hauteur des épisodes précédents ? Le géant du streaming semble en tout cas sûr de son coup puisqu’une saison 04 est d'ores et déjà confirmée.