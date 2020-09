Avec des tournages interrompus et reportés, voire annulés, les derniers mois ont été rudes pour les émissions de télé. En raison de la crise sanitaire, certaines de celles qui ont réussi à reprendre le chemin des studios sont privées de leur public ou du moins, d’une partie de celui-ci.

À l’heure où les chaînes font leur rentrée, la situation n’est toujours pas revenue à la normale. Dans les gradins moins remplis, la distanciation sociale reste de mise. Tous les mercredis soirs jusqu’à la fin du mois de décembre, Sacha Daout ne recevra, par exemple, plus que quatre invités au lieu de cinq dans À votre avis, le débat politique de La Une. Le présentateur perd également le tiers du public habituellement présent sur le plateau. "On a une capacité de 46 personnes dans les gradins mais désormais, elles ne sont plus que 14 à être autorisées à s’y rendre. Les gradins qui se trouvent derrière moi seront remplacés par un grand écran qui permettra notamment des interventions par Skype", explique le journaliste.

