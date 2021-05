Quelques gouttes de chaleur dans un océan de malheur Médias & Séries Jacques Besnard

Combien de fois passons-nous à côté d’eux sans savoir vraiment quoi faire pour les aider à part tendre quelques pièces et esquisser un timide sourire ? Sous la douche, le ciel , le documentaire d’Effi et Amir (Effi Weiss and Amir Borenstein), peut nous donner des idées.