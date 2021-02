Ados et enfants se donnent le mot pour faire entendre leurs voix face aux parents et aux adultes récalcitrants. La révolution gronde (gentiment) du côté des longs métrages.

Nettement plus potache, Yes Day met aux prises Jennifer Garner et sa progéniture plutôt remuante qui accuse leurs parents de n’être pas du tout « cools ». Ils les pressent donc d’adopter une nouvelle tradition : la journée du « oui » durant laquelle ils doivent se plier à toutes les requêtes de leurs enfants. Une comédie familiale qui devrait beaucoup faire sourire les premiers, nettement moins les seconds. A découvrir le 12/03.

La plateforme continue à étoffer son offre de films classiques et/ou de succès plus récents avec La collection Tavernier qui s’enrichit de cinq films : L’horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, Le juge et l’assassin, Coup de torchon et La Vie et rien d’autre. A partir du 1er mars toujours, on pourra également (re)découvrir Les Affranchis de Martin Scorsese (1990).

En revanche, il faudra attendre le 4/03 pour retrouver Timothée Chalamet dans le formidable succès Call me by your name.

Côté séries, la moisson est maigre ce mois-ci, signe que les effets de la pandémie se font ressentir en termes de retards de production. Trois nouveautés remuantes parviendront sans doute à trouver leur public.

Caïd, mini-série française, disponible dès le 10/03, racontera l’histoire d’un réalisateur et de son caméraman, envoyés tourner un clip de rap au cœur des cités du sud de la France. Ils se retrouvent embarqués malgré eux dans une guerre des gangs. Adaptée d’un long métrage sacré meilleur film au Festival du Polar de Cognac en 2017, la série a été imaginée par le même duo de créateurs-réalisateurs, Ange Basterga et Nicolas Lopez.

Sky Rojo sera diffusée dans le monde entier à partir du 19/03. Il s'agit de la nouvelle série très attendue d'Álex Pina et Esther Martínez Lobato, créateurs de La Casa de Papel. Elle raconte l'évasion de Coral, Wendy et Gina qui tentent de fuir Moisés et Christian, hommes de main de Romeo, proxénète et propriétaire du club Las Novias. Une cavale sous haute tension qui aligne tous les ingrédients sulfureux pour faire parler d'elle..

Après le film Enola Holmes, Netflix continue à surfer sur le succès de Sherlock et son fidèle Watson. Avec Les Irréguliers de Baker Street disponible à partir du 26/03, la tonalité se veut plus sombre et louche même vers le surnaturel. Huit enfants des rues, plutôt fins limiers, apparus dans l’oeuvre d’Arthur Conan Doyle, sont lancés sur les traces de criminels notoires dans les huit épisodes mis en forme par Tom Bidwell.

Documentaires

C’est un documentaire qui a fait sensation lors de sa diffusion sur Arte. En raison de la sensibilité de son réalisateur et de la fragile et troublante détermination de sa principale protagoniste, enfant de sept ans à peine, résolue à vivre sa vie de petite fille malgré le déni de la nature et les regards blessants ou moqueurs. Grâce à Netflix,pourra sensibiliser une plus large audience, à partir du, et c’est une bonne nouvelle pour une société plus inclusive.

Enfin, l’alimentation a toujours été au coeur des préoccupations de Michelle Obama lors des deux mandats de son époux Barack. Poursuivant son combat pour que les enfants mangent et bougent mieux, l’ex-Première Dame s’associe avec deux nouveaux personnages Gaufrette et Mochi, héros d’une série documentaire au cours de laquelle un tour du monde culinaire est proposé aux enfants et à leurs parents. De quoi leur mettre de nouvelles images, saveurs et recettes en tête. A découvrir dès le 16/03.