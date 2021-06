Transgenres, différents et comme tout le monde. C’est le propos de la Belge Laura Krsmanovic, réalisatrice du podcast "Isola" qui avait pour thème "l’invisibilité", elle explore l’identité avec la photographe belge Lydie Nesvadba. Ensemble, elles réalisent un podcast visuel avec les portraits filmés des participants à l’écoute sur Spotify et visionnable sur YouTube et https://isola.lepodcast.fr/