À découvrir en radio: Ravel, l'artiste, le héros, l'ami

© AFP Les épisodes peuvent être écoutés à la suite ou séparément. Comme celui qui présente le “Ravelintime”.

Le Ravel du Boléro a entamé hier son parcours sur Musiq’3. Sous son titre malicieux, le nouveau feuilleton de la chaîne classique propose dix épisodes consacrés à la vie de Maurice Ravel (1875-1937), une des plus grandes figures de la musique française du XXe siècle, magicien de la couleur, maître de l’orchestration et pourtant le plus discret des hommes, indépendant, curieux de tout, ouvert et, comme lui-même s’amuse à l’écrire, "doué de paresse".