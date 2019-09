Chaque année, les Belges produisent en moyenne 15 kilos de PMC par habitant. P pour bouteilles et flacons en plastique, M pour emballages métalliques et C équivaut aux cartons à boissons. Pour faire simple, ce sont les déchets que l’on dépose régulièrement et avec précaution dans les sacs bleus en pensant qu’ils vont être recyclés.