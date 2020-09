Cet été, La Libre a mis en avant les talents journalistiques de demain. En collaboration avec Mammouth, le média de l'Ihecs, nous avons diffusé chaque samedi un podcast réalisé par un(e) étudiant(e) durant son année académique.

A l'issue de ces publications, un jury composé de représentants du groupe IPM (La Libre, La DH, DH Radio, Paris Match...) a désigné Renaud Verstraete comme lauréat de ce partenariat-concours. Le jeune homme de 22 ans proposait une réalisation sonore sur la clave, un rythme qu'il qualifie de "plus populaire du monde" et qui a traversé les âges et les cultures (à réécouter ci-dessus).

Le jury a estimé que le choix du sujet était à la fois audacieux (car, par moments, assez technique) et bien pensé (car susceptible d'intéresser toutes les générations). A travers une très bonne réalisation technique, un rythme bien soupesé entre information et illustration sonore, un montage judicieux, ainsi qu'un vrai sens du storytelling et de la pédagogie, Renaud Verstraete accroche son auditeur dès le début et le tient en haleine jusqu'à la fin. L'actuel étudiant de 2e Master respecte en outre une règle fondamentale : informer tout en divertissant.

Le jury a aussi émis un petit bémol : une incohérence dans l'alternance entre tutoiement et vouvoiement. Mais cet aspect n'a pas empêché Renaud Verstraete de l'emporter à l'unanimité.

La composition du jury :

- Gaëlle Degeye, coordinatrice du marketing digital d'IPM

- Philippe Dereymaeke, directeur opérationnel de DH Radio

- Jean-Charles De Keyzer, consultant pour DH Radio et ancien directeur de RTL Belgique

- Dorian de Meeûs, rédacteur en chef de La Libre

- Marie Rigot, coordinatrice éditoriale de LaLibre.be