Ce dimanche à 20h50, la RTBF diffuse les deux premiers épisodes de la série

En six épisodes, les réalisateurs Gary Seghers et Jacques Molitor nous plongent dans un thriller palpitant, dans le cadre féerique d'un camp scout en pleine nature ardennaise.

Les jeunes scouts, remarquablement interprétés par une belle brochette de jeunes comédiens, entrent de manière brutale et violente dans des affaires d'adultes, de diamants volés, de trafics, et... d'amour.



La Libre a rencontré une partie de la patrouille: Mangouste (Sarah Ber), Furet (Kassim Meesterset) et Kevin (Louka Minnella).