Jean Libon et Marco Lamensch ne sont pas contents. Et quand ils ont quelque chose à dire, ils ne tournent pas autour du pot.

De quoi se réjouir? Pas tout à fait. Jean Libon et Marco Lamensch, les créateurs belges de l'émission, ont été très surpris par la nouvelle. Et pas qu'un peu. Dans un communiqué, les deux hommes ont du mal à cacher leur colère, assurant n'avoir été "ni consultés, ni même avertis" .

"Il semblerait que le "concept" de l'émission ait été vendu à une maison de production belge (On cherche en vain les antécédents de cette maison justifiant ce choix.) Et, sous le nom de "Strip-Tease", une chaîne privée française va diffuser, fin juillet, une copie d'une émission emblématique du service public" , s'étonnent-ils. "Entre 1985 et 2012, l’émission a produit plus de 850 films" , ajoutent les créateurs, estimant que s’ils ne sont "pas tous réussis" , un tiers d’entre eux sont des "chefs-d’œuvre" à l’instar de "La soucoupe et le perroquet" .

Les deux créateurs ont carrément démoli ce futur programme. "Que les nouveaux venus produisent seulement quelques films de cette qualité, et ils auront gagné le droit de s’appeler ‘Strip-Tease’. En attendant, à l’évidence, Pigalle ou Moulin Rouge, conviendrait mieux!” , balancent-ils.

Dernière attaque en règle: un manque criant, selon eux, de moyens. "Une équipe d’une personne (contre trois, jadis), pas de preneur de son, quatre fois moins de temps de réalisation, division par deux du salaire du ‘réalisateur’... qui bien souvent n’assiste même pas au montage et ne signe pas le film!” , pointent-ils.

Voilà qui devrait calmer les ardeurs des fans de la première heure...