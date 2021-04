Cette septième semaine voit revenir une épreuve de confort mythique de l'émission, à savoir le tir à l'arc. La récompense met l'eau à la bouche à tous les aventuriers. Le gagnant aura, en effet droit à un repas mais également à un appel aux proches !

Myriam gagne l'épreuve de confort et choisi de la partager avec Shanice, devenue une amie de confiance. "C'est ma petite soeur de puis le début", dit-elle. A l'annonce de son prénom, Shanice s'écroule au sol d'émotion. Elle va enfin pouvoir reparler à sa maman qui lui manque tant. "C’est plus qu’une envie, ça devient un besoin", avait-elle dit plus tôt dans l'aventure.

La pluie diluvienne perturbe la nuit des aventuriers ne formant plus qu'une seule et même équipe. Ils souffrent mais se serrent les coudes en déplacant leur cabane dans un endroit moins humide. Une chaîne humaine se met rapidement en place. Des liens se créent entre les ex-Jaunes et les ex-Rouges.

Vient ensuite l'épreuve d'immunité. Lors de celle-ci, chaque aventurier est attaché à une corde qui le tient penché vers l'avant. L'objectif est de rester dans cette position le plus longtemps possible. Le dernier à tenir encore debout aura un avantage. Celui qui aura été le premier à tomber aura, de son côté, un désavantage. Après une finale serrée avec Flavio, Jonathan est sacré vainqueur. Ce dernier va devoir choisir à qui Mathieu, aventurier ayant perdu l'épreuve, devra se mesurer lors d'un duel où le perdant sera éliminé. Jonathan donne le nom de Thomas. Un choix stratégique puisque dans tous les cas, un ancien Jaune sera éliminé de Koh-Lanta.

Très bons amis, Mathieu et Thomas s'affrontent lors d'une épreuve d'équilibre. Et, c'est finalement Thomas qui en sort gagnant. Mathieu est éliminé. Tous les deux très émus, ils s'enlacent. "Avant de venir ici, je me suis dit pas que je n'étais pas ici pour me faire des amis. Mais, dès la première soirée, il y a tout de suite eu quelque chose avec Mathieu. C'est devenu un frère", explique Thomas. De son côté, malgré l'émotion, Mathieu se montre très droit et fairplay. "Aujourd'hui, j'ai perdu mais comme un homme", dit-il avant d'ajouter que Koh-Lanta l'a fait "grandir".

"Je suis très vexé qu'on me dise ce que je dois faire!"

Les anciens Jaunes se promettent de venger Mathieu et projettent d'ores et déjà, sous l'impulsion de Shanice, de casser le binôme formé par Laure et Maxine. Ayant dit à Maxine qu'ils ne voteraient pas contre elle lors des Ambassadeurs, ils n'ont pas le choix. Ils doivent éliminer Laure. Mais Vincent refuse de suivre l'équipe car il a, de son côté, donné sa parole à Laure. Shanice insiste. "Encore une fois Shanice mène la danse. Je refuse de voter contre Laure", dit-il avant d'ajouter être "très vexé" qu'on lui dise ce qu'il devait faire.

Au lieu de voter Magali, comme il l'entendait au départ, Vincent, agacé par le comportement de Shanice, vote contre cette dernière. Et cela fait pencher la balance. Avec sept voix (six Rouges et un Jaune) contre elle et six contre Laure, Shanice est éliminée. "Tu n'as pas à me dire pour qui je dois voter", s'explique Vincent. "Tu m'as imposé de voter Laure alors que j'avais un engagement avec elle."

Shanice se sent "trahie" et donne son vote noir à Myriam, son amie qui lui promet de la venger. "La suite de l'aventure va être croustillante comme tu la voulais. Compte sur moi!", lui dit-elle.