Depuis la rentrée, Alain Gerlache (RTBF) et Ivan De Vadder (VRT) ont lancé Plan B. Chaque semaine, les deux journalistes politiques analysent les différences, mais également les ressemblances, entre la Flandre et la Belgique francophone. Une semaine en néerlandais à propos de la Wallonie et de Bruxelles, la suivante en français à propos de la Flandre. Plan B est une coproduction RTBF-VRT et est disponible sur les plateformes des deux médias.

Vous vous connaissez depuis trente ans. Pourquoi avoir lancé "Plan B" cette année ?