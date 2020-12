Tourner de nombreuses scènesen pleine ville, en hiver. Tourner avec un enfant comme partenaire, pour la première fois ; camper un père de famille dépassé dans une famille en danger… Jouer avec le thème de l’invisibilité et y être directement confronté, avec écrans verts et effets spéciaux. Les défis n’ont pas manqué pour l’équipe d’ Invisible , première série fantastique de la RTBF, et pour l’acteur Roda Fawaz, frappé par cette mystérieuse épidémie.