La Deux et Pure vont fusionner à partir du 7 septembre pour former TIPIK, une seule et même marque tv, radio et web dédiée aux jeunes adultes, a annoncé mercredi la RTBF à l'occasion de sa conférence de presse de rentrée, confirmant des rumeurs qui couraient déjà depuis plusieurs jours.

"Nous avons fait preuve d'audace et d'originalité en optant pour une marque unique. Un fait unique en Belgique qui renforce la synergie entre les différents médias et qui fait sens auprès des jeunes actifs", indique le service public.