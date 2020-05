Si elle faisait déjà rêver dans les années 40, la Mecque du cinéma était loin de se révéler un paradis pour ceux qui s’y étaient établis. Humiliations, sexisme, contrats coercitifs, misogynie, racisme et homophobie y étaient le lot quotidien de tous les apprentis, qu’ils souhaitent faire carrière devant ou derrière la caméra.

En revisitant l’âge d’or de l’industrie cinématographique, Ryan Murphy (American Horror Story, Pose) et son complice Ian Brennan imaginent ce que ce temple de l’image animée aurait pu devenir, si courage et inclusivité y avaient été cultivés, au lieu de privilégier l’entre-soi, l’abus de pouvoir, les stéréotypes et les passe-droit… Le résultat est une mini-série en sept épisodes mise en ligne le 1er mai par Netflix qui charrie un parfum mêlé de soufre et de bleuet.