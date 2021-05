Visible depuis quelques semaines en VOD, le film de Florence Hainaut et Myriam Leroy est diffusé ce mercredi sur la Une, point d’orgue de la semaine de lutte contre le cyberharcèlement sur les médias de la RTBF. Témoignages, analyses : grille de lecture salutaire pour phénomène trop souvent éludé. Rencontre.

"Un problème qui affecte 73 % des femmes à travers le monde n’est pas une somme d’incidents isolés, c’est un fait de société." Un fait qu’ont personnellement enduré et scrupuleusement scruté Florence Hainaut et Myriam Leroy. Leurs prises de parole dans l’espace public et médiatique ont été suivies de vagues de harcèlement d’une violence qu’on voudrait pouvoir qualifier d’inouïe, si elle n’était l’ordinaire d’une frange considérable de l’humanité.

De ce point de vue – de femmes, journalistes, victimes de cyberharcèlement –, elles ont fait le point de départ de #SalePute. Produit par Kwassa Films et Arte (où il sera diffusé le 23 juin), coproduit et soutenu par la RTBF (lire ci-contre), le documentaire donne la parole à de multiples femmes sur des expériences similaires et propose une grille d’analyse étayée de ce phénomène transversal.

Le tout diffusé à une heure de grande écoute, langage cru inclus. "Ces insultes, ces mots, c’est la réalité." Même si les réalisatrices reconnaissent avoir baissé le curseur. "Manon, la streameuse, nous lisait des messages qu’elle avait reçus et qui étaient insoutenables, se souvient Myriam Leroy. Nous, on peut endurer ça : c’est devenu de la matière, on a une distance. Mais on sait très bien que la plupart des téléspectateurs, s’ils entendent un truc pareil, ne seront même plus capables d’écouter la suite."

