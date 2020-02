Un mois après avoir été virée du Grand Cactus, l’ex-Pouf était dans Les reporters du dimanche ce week-end sur Canal +.

"Qu’est-ce que tu pourrais faire dans l’émission ?", lui lance Cyrille Eldin dans Les Reporters du dimanche sur Canal + France, avec un sourire en coin alors qu’ils assistent supposément au vernissage d’une expo d’un peintre chinois de Wuhan. "Ben je pourrais mettre un peu d’ambiance comme quand il y a des imprévus comme aujourd’hui, rétorque tout sourire la piquante Sarah Grosjean dont l’entretien d’embauche en Belgique a été "lamentable". "Ou alors je vous laisse avec les blagues de David…" Avec toute l’ironie qui la caractérise, voilà comment la comédienne liégeoise essaye de se vendre en France grâce à cette émission humoristique diffusée en clair à 13 h 50 sur Canal +.

"Tu sais faire quoi ?" lui demande alors l’animateur de l’émission. "Tout ! Et rien ! ", répond l’ex-Pouf qui glisse en clin d’œil à propos de la vanne qu’elle avait lâché au moment d’être écartée par la RTBF ("Retrouvez-moi dorénavant au feu rouge de Soumagne-bas, je jongle super bien") : " Je jongle super bien mais les balles tombent… J’impressionne toujours beaucoup au début et puis je déçois complètement à la fin." "C’est déjà mieux que Ben. Lui, il déçoit tout de suite, réplique Cyrille Eldin. Je ne dis pas ça parce que c’est ton mec hein…"