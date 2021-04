Une énième fiction sur l’univers de la drogue et de la mafia. C’est un peu ce qu’on s’est dit avant d’entamer Snabba Cash ("Argent facile", en suédois). Les six épisodes de quarante-deux minutes d’Oskar Söderlund (scénariste), Jesper Ganslandt et Mans Mansson (réalisateurs) ont balayé, dès le générique, notre scepticisme : un photomontage léché du casting, façon photos de famille, sur un titre de hip-hop suédois addictif. Pour les curieux : "Försent" de 1.Cuz et Greekazo.