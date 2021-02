"Kin tout est vie": un mini-documentaire sur le retour aux sources de Damso en RDC Médias & Séries Jacques Besnard

© D.R. Le rappeur Damso s’est rendu à la paroisse Sainte-Anne de Kinshasa durant son séjour en République démocratique du Congo.

"Kinshasa, j’ai beaucoup de joie, et beaucoup de tristesse à chaque fois. J’ai de la joie quand je vois un fanatique trop content quand il prend sa photo, tu sens que ça l’a touché. Après, on roule deux secondes, et je vois la misère", se confie William Kalubi Mwamba alias Damso, dans le mini-documentaire Kin, tout est vie . Robin Conrad a.k.a Loxley ( L’Or du Commun) a suivi le rappeur durant une semaine lors de la sortie de son album QALF à Kinshasa en septembre 2020.