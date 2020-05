À peine créée en décembre dernier, la nouvelle Force spatiale des États-Unis est déjà au cœur d’une série-pastiche mêlant rêves de conquête et enjeux politiques bien terrestres. Netflix a armé la rampe de lancement de sa Space Force et sa mise en orbite est prévue ce vendredi à 9 h 01. Imaginée par les cocréateurs Steve Carell et Greg Daniels, déjà au cœur du succès The Office, la série explore les rêves de voyages lunaires et vers Mars caressés par le président américain.